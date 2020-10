Vanavond gedeeltelijke lockdown • Ruim 7,3 miljoen kijkers persconferentie

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet aangeraden om te onderzoeken of restaurants zonder cafégelegenheid open kunnen blijven. Dat blijkt uit het advies van de deskundigen die maandag opnieuw bij elkaar kwamen over hoe het coronavirus het best kan worden aangepakt.

Aan het openhouden van die groep restaurants zouden wel voorwaarden moeten zitten, staat in het advies. De gezondheidscheck, registratie, zitplaatsen en anderhalve meter afstand moeten goed zijn geregeld en bedienend personeel moet een mondkapje of gelaatsscherm dragen.

"Het aantal gasten per tafel is dan gelimiteerd tot vier en het aantal placeringen per tafel per avond tot één. Bij voorkeur wordt de sluitingstijd vervroegd, bijvoorbeeld naar 22.00 uur. In alle gevallen dienen onbeperkte groepsvorming en onbeheersbare vervoersbewegingen voorkomen te worden."

De adviezen van het OMT worden door het kabinet regelmatig helemaal overgenomen. In dit geval is dat niet gebeurd; cafés en restaurants moeten vanaf vanavond 22.00 uur voorlopig de deuren sluiten. Alleen afhalen is nog mogelijk.