Twentse ziekenhuizen nemen alleen nog coronapatiënten op • Halsema: meld feestjes

In de Tweede Kamer is opnieuw een debat aan de gang over het coronavirus. De oppositie is zeer kritisch. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft het coronabeleid van het kabinet gefaald. "Natuurlijk stijgt in heel Europa het aantal besmettingen, en je doet het als kabinet nooit goed. Maar nergens ter wereld stijgt het aantal besmettingen zo hard als in Nederland. Hoe kan dat?", vraagt hij zich af. Hij spreekt van zwabberend beleid. "Dit kan zo niet verder", zegt hij.

SP-leider Marijnissen sluit zich bij die woorden aan. "Het testbeleid is mislukt, het bron- en contactonderzoek is mislukt, onze kwetsbaren beschermen is mislukt, de reguliere zorg wordt afgebouwd: dus mislukt", zegt ze. Ook Marijnissen vindt dat het kabinet met een nieuwe strategie moet komen en de "basis op orde moet krijgen".

