RIVM: 7305 nieuwe besmettingen • Van Dissel: extra maatregelen waren nodig

Jaap van Dissel van het RIVM vindt het logisch dat er aanvullende coronamaatregelen zijn genomen, omdat op dit moment volgens hem nog niet te zien is of de maatregelen van 28 september effect hebben gehad. "We zien nog weinig gebeuren, terwijl we dat nu ongeveer wel zou moeten." Wel is er iets van effect te zien in het gedrag van mensen die minder winkels bezoeken en minder reizen, maar dat gebeurt nog altijd meer dan voor de zomer.

De grote onzekerheid volgens Van Dissel is of de maatregelen van 28 september effect gaan hebben. Als dat niet zo is, dan zal er pas eind oktober een piek in de ziekenhuisopnames zijn, en zullen er begin november 4000 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. "We zouden onszelf een cadeau te doen door de maatregelen van 28 september strikt op te volgen."

Mochten de eerdere maatregelen toch effect hebben, dan zal er komende week al een afvlakking te zien moeten zijn.

Het OMT vond het belangrijk om de scholen open te houden, vanwege het grote belang. "Maar dat betekent wel dat je elders meer maatregelen moet nemen, om op een pakket te komen dat het R-getal voldoende terugbrengt", aldus Van Dissel.