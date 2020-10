Kuipers bij briefing: 5700 coronapatiënten in ziekenhuis als het zo doorgaat

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept op om in verpleeghuizen en in de thuiszorg mondkapjes te dragen. Het dragen van beschermingsmateriaal is door de landelijke overheid op dit moment nog niet verplicht.

"Wacht niet tot het bij wet is geregeld en voer dit soort maatregelen gisteren in", zegt KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom in het NOS Radio 1 Journaal. De organisatie vraagt al langer om een mondkapjesplicht in verpleeghuizen en de thuiszorg.

Sturkenboom verwacht verder dat de druk op mantelzorgers zal toenemen als de dagopvang voor ouderen wordt afgeschaald. "Zij staan al onder druk, en onze oproep aan iedereen is om meer om te zien naar elkaar. Denk na over wat je als familie en buurtgenoten wél kunt doen, zoals samen wandelen, even bellen of voor een ander boodschappen doen."