Avondklok voor Parijs en andere Franse steden • Universiteiten verplichten mondkapje

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) zegt dat het gebrek aan lege bedden in de ziekenhuis leidt tot levensgevaarlijke situaties. Steeds meer bedden op spoedeisende hulpafdelingen (SEH's) worden bezet door patiënten die na behandeling niet meer terecht kunnen op de intensive care of een verpeegafdeling.

Bij een ernstig ongeluk of hartfalen kunnen patiënten die direct zorg nodig hebben, daardoor niet op de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp terecht. "Dit is nu dagelijks het geval in Nederland", zegt voorzitter David Baden van de vereniging. "SEH's hebben gemiddeld tien tot vijftien bedden. Als de SEH 'verstopt' raakt omdat behandelde patiënten niet door kunnen naar de intensive care of een verpleegafdeling en de SEH-bedden vol liggen, dan houdt het op", zegt hij. "Dan is de zorg die in soms levensbedreigende situaties noodzakelijk is, onmogelijk."

Volgens de voorzitter is patiënten 'op de gang' laten wachten onverantwoord. "We moeten een SEH dan sluiten en ambulances naar een ander ziekenhuis sturen. Dat is als er acute zorg nodig is, onwenselijk." De vereniging wil door het ministerie en het Outbreak Management Team meer betrokken worden bij het coronabeleid.