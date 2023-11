Osaro kent tegenstander Verhoeven door en door: 'Heb hem als de FBI geanalyseerd'

Elke keer als Tariq Osaro op zijn telefoon of smartwatch kijkt, ziet hij zijn grote doel. Bewust confronteert de kickbokser zichzelf continu met de gouden kampioensriem van Glory's zwaargewicht. Zaterdagavond kan Osaro de riem ook echt bemachtigen. Dan moet de interim-kampioen in stadion Gelredome zien te winnen van Rico Verhoeven, die al bijna tien jaar lang de titel in bezit heeft. "In mijn hoofd heb ik het gevecht met Verhoeven al meer dan honderd keer gewonnen", vertelt Osaro. "Nu moet ik het alleen nog uitvoeren."

Foto: fa5fa90d-003e-3441-8128-3826df71d96b - ANP

Dat zit zo: sinds enkele jaren zweert Osaro bij manifesteren. Een term uit de psychologie, waarbij het gaat om voortdurend focussen op een positief doel. 'Zoals de FBI' Osaro heeft niet alleen een foto van de kampioensriem als achtergrond van zijn telefoon en horloge ingesteld. Hij kijkt ook dagelijks op YouTube naar wedstrijdbeelden van Verhoeven. "Ik heb al zijn gevechten meerdere keren gezien. Na een paar keer weet je wel hoe ze verlopen, maar toch zie je steeds nieuwe dingen." "Dan spoel ik de beelden terug, om het nog eens goed te bekijken. Ik ben echt als een soort FBI aan het analyseren. Bekijk het steeds weer opnieuw. Hoe komt hij in deze situatie? Wat doet hij dan?" Zo leert Osaro zijn aanstaande tegenstander tot in detail kennen. Maar hij doet het ook om al helemaal voor zich te kunnen zien hoe het is om straks tegenover de wereldkampioen te staan. "Meestal kijk ik naar de video's als ik alleen thuis ben. Of soms op de hometrainer in de sportschool. Dan praat ik hardop mee: oh. nu doet hij dit. En daarna doet hij dat.'"

Over een paar weken keert Rico Verhoeven terug in de boksring. Zijn tegenstander is de man die zichzelf door Verhoevens afwezigheid tot interim-wereldkampioen kroonde: Tariq Osaro. - NOS

Als Osaro 's avonds in bed ligt, ordent hij alle informatie over Verhoeven die hij verzamelt heeft. "Ik ben echt een script aan het schrijven in mijn hoofd. Gebaseerd op de feiten die ik heb gezien. Ik ben constant een soort videoclip aan het maken. Die speel ik elke keer opnieuw af", vertelt de zwaargewicht. "Dat klinkt misschien gek of zweverig. Maar dat is wel wat mij helpt en wat voor mij werkt." Het manifesteren is een methode die aan populariteit wint. Steeds meer topsporters passen het toe. "Maar ik heb het vooral mezelf aangeleerd", vertelt Osaro. "Vroeger gebruikte ik het al bij mijn werk. Dan had ik een foto van mijn moeder en mijn broertje als achtergrond van mijn telefoon. Omdat ik alles toen voor hen deed." Bijna exact De 28-jarige Amersfoorter, die vecht onder Nigeriaanse vlag, won zijn laatste vier gevechten bij Glory. Daarmee dwong hij het titelgevecht tegen Verhoeven af. Het manifesteren hielp hem op weg naar de top. "Als je succes boekt, ga je nog meer geloven dat deze methode de juiste is", zegt Osaro. En dus keek hij bij elk gevecht nog meer filmpjes van zijn aanstaande tegenstander. En kregen zijn telefoon en horloge telkens een nieuwe achtergrond. "Mijn laatste gevecht, tegen Antonio Plazibat om de interimtitel, verliep bijna exact zoals ik het voor me had gezien." Hoe minutieus hij zich ook voorbereidt, Osaro beseft dat het altijd mis kan gaan. "Je kunt je tegenstander nooit honderd procent kennen. Maar alles wat ik heb gedaan, kan er wel voor zorgen dat ik net die ene harde klap kan omzeilen, of dat ik net dat gaatje in zijn dekking vind. En dat kan in onze sport het verschil tussen winnen en verliezen betekenen."