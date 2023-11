Van Dijke judoot voor brons, EK klaar voor Van Lieshout, De Wit en Polling

Sanne van Dijke is de enige Nederlandse judoka die nog op de tatami staat op dag twee van de EK judo in Montpellier. De 28-jarige nummer twee van de wereld verloor in de kwartfinales uitgeschakeld, won vervolgens wel haar herkansingspartij en treft later vanmiddag de Griekse Elisavet Teltsidou in strijd om het brons in de klasse tot 70 kilogram. Joanne van Lieshout werd ook uitgeschakeld in de kwartfinales en kwam vervolgens niet door de herkansing heen in de klasse tot 63 kilogram. Voor Frank de Wit (-81kg) en Kim Polling (-70 kg) duurden de EK judo nog korter. Zij verloren zaterdagochtend direct hun eerste partij. Van Dijke judoot voor brons De dit Europees kampioenschap als eerste geplaatste Van Dijke begon de dag gemakkelijk. In de tweede ronde was ze na een houdgreep al na veertig seconden klaar met de Bulgaarse Lidia Brancheva. De achtste finale ging tegen Loriana Kuka uit Kosovo iets moeizamer, maar Van Dijke won uiteindelijk in de golden score omdat Kuka haar derde straf kreeg. De kwartfinale was nog moeizamer: Van Dijke verloor op waza-ari van de lastige Russische Madina Taimazova.

EK judo bij de NOS De EK judo vinden plaats van vrijdag tot en met zondag in Montpellier. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle finalesessies vanaf 16.00 uur te zien via een livestream. Oud-judoka Henk Grol neemt voor het eerst als co-commentator plaats naast Kees Jongkind.

In de herkansing tegen de Kroatische Lara Cvjetko had Van Dijke na anderhalve minuut al twee straffen gekregen. Toch lukte het met een vlot uitgevoerde arm-overstrekking de Kroatische te laten aftikken. Van Lieshout strandt in herkansing Even daarvoor was het toernooi voor Van Lieshout al geëindigd, toen zij in haar herkansing met een waza-ari achterstand verloor van de Portugese Barbara Timo. Voor Van Lieshout, nummer zestien van de wereld, begon de dag nog goed toen zij de Servische Jovana Buncic (waza-ari in golden score) en de Kroatische Iva Oberan (houdgreep) versloeg. Tegen de Israëlische Gili Sharir had Van Lieshout het lastig. Na drie straffen verloor ze de partij. En door de uitschakeling tegen Timo kreeg de 20-jarige Van Lieshout geen kans op het brons.

Foto: 4dd128d8-15f6-3ac0-b362-a293a51da770 - ANP