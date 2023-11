De Wit en Polling snel klaar op EK judo, Van Lieshout en Van Dijke naar kwartfinales

Voor Frank de Wit en Kim Polling hebben de EK judo in Montpellier slechts één partij geduurd. Joanne van Lieshout en Sanne van Dijke zitten wel nog in het toernooi. Ze staan allebei in de kwartfinales. Van Dijke (-70 kg) treft in de kwartfinales de Russische Madina Taimazova. Van Lieshout (-63 kg) staat tegenover de Israëlische Gili Sharir.

Foto: 4dd128d8-15f6-3ac0-b362-a293a51da770 - ANP

De 27-jarige De Wit, die uitkomt in de klasse tot 81 kilogram en daarin bij de WK van 2021 brons veroverde, verloor van de Oostenrijker Wachid Borchashvili. De Wit was geplaatst bij de beste acht van het toernooi in zijn gewichtsklasse. Uitgeput na ruim drie minuten in de golden score - verlenging van de partij omdat het na vier minuten judoën nog gelijk stond - wierp de Oostenrijker de Nederlander op zijn rug: ippon.

Frank de Wit reageert na de uitschakeling in zijn eerste partij op de EK judo in Montpellier. - NOS

Borchashvili, eerder dit jaar bij de WK in Doha ook al te sterk voor De Wit, had al snel twee straffen te pakken. En bij het ingaan van de golden score was De Wit dicht bij de overwinning, toen Borchashvili ternauwernood uit een houdgreep glipte. Maar drie minuten diep in de golden score sloeg de vermoeidheid toe. De Wit, die bij eerdere EK's drie keer de strijd om brons verloor, landde bijna op zijn schouder (geen score volgens de scheidsrechters) en werd even later bij de beslissende worp van de Oostenrijker vol op zijn rug geworpen. Ook Polling klaar Voor Kim Polling duurden de EK judo in Frankrijk ook slechts één partij. In de klasse tot 70 kilogram verloor de Nederlandse in de golden score van Miriam Butkereit uit Duitsland. Twintig seconden in de extra tijd, toen de Duitse twee straffen had staan en Polling één, werd Polling op haar zij geworpen: waza-ari.

EK judo bij de NOS De EK judo vinden plaats van vrijdag tot en met zondag in Montpellier. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle finalesessies vanaf 16.00 uur te zien via een livestream. Oud-judoka Henk Grol neemt voor het eerst als co-commentator plaats naast Kees Jongkind.