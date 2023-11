Hordenloper Levy, winnaar van olympisch brons, test positief op doping

Olympisch bronzenmedaillewinnaar Ronald Levy is bij een controle buiten de wedstrijden om positief getest op doping. De Jamaicaan heeft dat te horen gekregen van de Jamaicaanse antidopingcommissie.

De atleet, die derde eindigde op de 110 meter horden tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2021, zegt op Instagram dat hij "verrast" is door de uitslag en dat hij wacht op de resultaten van de uitslag van de B-staal.

Levy vertegenwoordigde Jamaica voor het laatst tijdens de WK indoor in Servië in maart vorig jaar. "Ik ben verbijsterd door de gang van zaken omdat ik me altijd met het hoogste niveau van integriteit in de sport heb gedragen, die ik liefheb, en nooit zou proberen een oneerlijk voordeel te behalen," verklaarde Levy.

"Ik ben van plan mijn integriteit te verdedigen tijdens dit proces, omdat ik er zeker van ben dat ik de regels niet met opzet heb overtreden," sluit de hordeloper af.