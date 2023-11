KNSB wijst vervangers aan na afzeggen ploeg Schouten en benadrukt belang wereldbekers

Jillert Anema, coach van Albert Heijn-Zaanlander, vond dat de reis naar Obihiro niet goed in het programma past van zijn rijders. "Met deze reis naar Japan sloop je meer dan dat er te winnen is. Het is een reis van meer dan 24 uur."

De World Cup van Obihiro is van 10 tot 12 november elke dag vanaf 06.30 uur te zien. Ook de wereldbekers van Peking (17-19 november), Stavanger (1-3 december) en Tomaszów (8-10 december) zenden we live uit.

Schaatsbond KNSB benadrukte in aanloop naar het seizoen het belang van de wereldbekers voor de Nederlandse schaatsers. Ook nu is de KNSB duidelijk waarom het belangrijk is dat er gereden wordt.

"Daar moeten we punten verdienen voor het 'overall' World Cup-klassement dat later bepaalt met hoeveel Nederlanders we aan de EK en WK afstanden en de WK allround en sprint mogen deelnemen", zegt Freek van der Wart, disciplinemanager langebaan/kortebaan bij de Nederlandse schaatsbond.

"We kunnen niemand verplichten deel te nemen en er zijn altijd plausibele redenen te bedenken om af te zeggen. Maar we moeten met z'n allen doordrongen raken van het collectieve belang om bij de World Cups zo veel mogelijk startbewijzen voor TeamNL te verdienen voor EK's, WK's en straks ook de Olympische Spelen."

Toch denkt Van der Wart dat de "schade" deze keer meevalt. "Als de meeste rijders de komende World Cups voldoen aan de verwachtingen en we niet vaker met meerdere afmeldingen te maken krijgen, dan zouden we dit seizoen nog steeds aan het maximale quotum voor de titeltoernooien moeten kunnen komen."