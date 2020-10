Neymar passeert én eert landgenoot Ronaldo na hattrick in WK-kwalificatie

Na de gelijkmaker van Richarlison stelde Neymar met twee goals in de laatste tien minuten orde op zaken. Door een shirt met rugnummer 9 omhoog te houden, bracht hij nog een eerbetoon aan Ronaldo. Mede door zwaar blessureleed kwam 'Il Fenomeno' in zijn carrière overigens niet aan de 103 interlands die Neymar al speelde.

Neymar is na Pelé de meest trefzekere Braziliaan in de nationale ploeg. De spits van Paris Saint-Germain stijgt dankzij een hattrick in het WK-kwalificatieduel met Peru (2-4) naar de tweede plek op de topscorerslijst aller tijden.

Pelé leidt met 77 doelpunten de topscorerslijst en werd bovendien drie keer wereldkampioen met Brazilië, iets wat oud PSV'er Ronaldo twee keer lukte.

"Het is niet eerlijk om ze met elkaar te vergelijken", aldus bondscoach Tite. "Neymar heeft zijn onvoorspelbaarheid, is een speler die zowel kansen creëert als benut. En hij wordt steeds beter en volwassener."

WK-goud

De meest aansprekende prijs die Neymar vooralsnog met Brazilië veroverde, is goud op de Olympische Spelen van 2016 in zijn thuisland. Met Brazilië hoopt hij over twee jaar in Qatar een gooi te doen naar het WK-goud.

Kwalificatie werd tot nu toe altijd bewerkstelligd en ook nu heeft het land de eerste stappen richting de eindronde al gezet. Net als het Argentinië van Lionel Messi zijn de Brazilianen na twee speelronden nog zonder puntenverlies.