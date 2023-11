Wat te doen met de soms rammelende PSV-defensie? 'Niet de schuld van één speler'

30 punten, 35 goals en slechts 5 tegentreffers na 10 speelronden. Met die uitstekende cijfers begint PSV zaterdag aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in de elfde eredivisiespeelronde. Toch is er een punt van zorg bij de koploper uit Eindhoven: de nog altijd rammelende defensie. Volgens Huub Stevens ontbeert het huidige PSV momenteel een defensief kanon van het kaliber Jaap Stam, Alex of Héctor Moreno. Dat hoeft volgens de voormalig PSV-trainer en -speler niet erg te zijn, zolang de teamdiscipline en concentratie overeind blijft. "Als je naar het hele team kijkt, is er zeker nog verbetering mogelijk. Dan kijk ik vooral naar het verdedigende aspect", aldus Stevens. "Maar op het hoogste niveau zouden ze misschien wat compacter moeten gaan spelen. Dan bedoel ik niet eens in defensief opzicht, maar ook compacter naar voren toe. Want op het middenveld en in de verdediging zie ik soms te veel ruimtes waar de tegenstander te makkelijk gebruik van kan maken. Helemaal als de PSV'ers onnodig balverlies lijden." De manier waarop PSV bijvoorbeeld afgelopen zondag in de eerste helft tegen Ajax voetbalde (5-2), een fase die door Bosz als "dramatisch" en "slecht" werd bestempeld, was daar het bewijs van. PSV zag Ajax de kansen aaneen rijgen en mocht niet mopperen dat het voor rust maar twee tegentreffers incasseerde. Ook in de Champions League oogt de club defensief kwetsbaar. Een nadeel voor PSV is dat de club in de eredivisie nog nauwelijks op de proef is gesteld, waardoor het verschil in weerstand tussen de eredivisie en de Champions League groot is. PSV won bijvoorbeeld op 16 september in de eredivisie met 4-0 van NEC, maar ging vier dagen later op het Europese podium kansloos ten onder bij Arsenal (4-0).

PSV heeft gemiddeld het makkelijkste competitieprogramma van alle eredivisieclubs gehad, zo becijferde statistiekenbureau OPTA. Maar na de interlandperiode wacht voor de formatie van Bosz een interessante vuurproef. De huidige lijstaanvoerder gaat dan achtereenvolgens op bezoek bij FC Twente, Sevilla en Feyenoord. Een op papier zwaar blok waarin de PSV-defensie op examen mag. "Een pijnpunt", betitelde voetbalanalist Ibrahim Afellay in Studio Voetbal de verdediging van PSV. "Het grootste probleem blijft centraal achterin met Ramalho en Boscagli", zei hij afgelopen zondag na PSV-Ajax.

Bij de kritiek op de PSV-defensie is het vaak Ramalho die ervan langs krijgt. Die kritiek lijkt terecht, gezien de opzichtige fouten die de Braziliaan soms maakt en daarmee tegentreffers inleidt, zoals recentelijk in de Champions League-wedstrijd tussen PSV tegen Sevilla in Eindhoven (2-2). 'Niet op de man spelen' Stevens begrijpt de kritiek op Ramalho, maar vindt dat er niet op de man moet worden gespeeld. "Het gaat ook om het team dat de ruimtes weggeeft, zoals soms op het middenveld het geval is, waardoor Ramalho of Boscagli weer in de problemen komt. Het is vaak niet de schuld van één speler." "Een speler kan uiteraard weleens een dekkingsfout maken, maar dan moet een andere speler ingrijpen. Als dat lukt, dan staat het team goed. Het is een samenspel." Maar een kwaliteitsinjectie is volgens Stevens wel nodig bij PSV. "Ik zou zeker kijken of er versterking bij kan komen."

Neemt PSV niet te veel risico door de manier van voetballen? Bosz eist van zijn elftal dat er ver van het doel wordt verdedigd, met alle gevolgen van dien bij eventueel balverlies. Dan kan de tegenstander van de ruimtes gebruikmaken. "Als de druk op de bal goed is, dan maakt dat niet uit", legde de trainer vrijdag tijdens de persconferentie uit. "Als die druk niet goed is, dan krijg je een wedstrijd zoals we die tegen Ajax gezien hebben." 'Zo makkelijk om Ramalho eruit te pikken' Ook Bosz vindt het "te makkelijk" dat Ramalho dikwijls het mikpunt van de criticasters is. "André doet zeker niet alles goed, maar ik kan bij elke willekeurige wedstrijd wel een moment van iemand benoemen." "Heeft André een aantal mindere kanten? Dat is zeker zo en hij moet zich verbeteren, maar ik kan van al mijn selectiespelers wel een mindere kant benoemen. Ik vind het dus wel heel makkelijk om er iemand uit te pikken. We praten bovendien over een centrale verdediger van PSV die dit seizoen (in de eredivisie, red.) vijf tegengoals heeft gehad, waarvan twee strafschoppen en twee tegen Ajax."