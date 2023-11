Busje ramt stadhuis Rhenen meermalen, man (23) opgepakt

De politie heeft een 23-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vanochtend vroeg meermaals met een bestelbus op het stadhuis van Rhenen is ingereden. Daarbij ontstond grote schade aan de pui, ook een deel van de raadszaal is beschadigd.

Het incident in het Utrechtse stadje vond rond 06.30 uur plaats. Het busje werd niet veel later leeg teruggevonden een paar straten verderop in Rhenen.

"We hebben camerabeelden bekeken, buurtonderzoek gedaan en toen kwamen we vrij snel achter de identiteit van verdachte", aldus een politiewoordvoerder. Het gaat om een 23-jarige man uit Rhenen.

Of de verdachte thuis is opgepakt, wil de woordvoerder niet zeggen. Wel benadrukt hij dat de man weliswaar bewust op het stadhuis is ingereden, maar dat geen sprake zou zijn van een "gerichte actie" tegen de gemeente Rhenen. Wat dan wel het motief is, moet uit verder onderzoek blijken.

Niemand gewond

In het stadhuis was niemand aanwezig vanochtend vroeg, daar raakte niemand gewond.

Burgemeester Hans van der Pas laat bij RTV Utrecht weten geschrokken te zijn door het incident. Hij noemt de situatie "onwerkelijk".

De schade aan de pui van het gemeentehuis is groot: