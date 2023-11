Juf VS die door 6-jarige was neergeschoten mag 40 miljoen dollar eisen

Een lerares die in de Amerikaanse staat Virginia werd neergeschoten door een 6-jarige leerling, mag een rechtszaak beginnen waarin ze 40 miljoen dollar eist van een scholenkoepel. Volgens de lerares is die nalatig geweest en werden waarschuwingen over de jongen genegeerd.

De beslissing van de rechtbank in Newport News betekent dat lerares Abby Zwerner veel meer geld kan claimen dan alleen een schadevergoeding voor de ernstige verwondingen die ze opliep bij de schietpartij in haar klaslokaal in januari.

De advocaten van de scholenkoepel hadden geprobeerd de rechtszaak te blokkeren met het argument dat Zwerner alleen in aanmerking kwam voor een zogenoemde "werknemerscompensatie". Die zou haar recht hebben gegeven op bijna tien jaar loon en levenslange medische zorg.

Het schoolbestuur betoogde dat de verwondingen van Zwerner rechtstreeks verband hielden met haar werk en daarom onder de werknemersvergoeding vielen. "Het risico van deze baan is dat een leraar gewond raakt door toedoen van een leerling, wat helaas geregeld voorkomt en de laatste tijd steeds vaker", zei de advocaat van de school in een verklaring.

Maar de rechter oordeelde dat de verwondingen die Zwerner heeft opgelopen door de schietpartij niet voortkwamen uit haar werk en daarom niet onder de werknemerscompensatiedekking vallen. "Het risico om door een leerling te worden neergeschoten is niet eigen aan of typisch voor een leraar in de eerste klas", zei de rechter volgens persbureau AP.

'Vaak voorkomend'

Zwerner werd voor de ogen van haar leerlingen neergeschoten door de jongen van 6 en raakte zwaargewond. De jongen had het vuurwapen meegenomen van huis. Het was van zijn moeder, die het legaal in haar bezit had. De lerares lag bijna twee weken in het ziekenhuis en onderging meerdere operaties, nadat een kogel haar hand en borst had geraakt.

De lerares beweert dat de schoolleiding meerdere waarschuwingen genegeerd had dat de jongen die dag een pistool had meegenomen. Ook zou niets gedaan zijn met eerdere zorgen over het "verontrustende gedrag" van de jongen zijn afgewezen. De jongen zou zich thuis en op school gewelddadig hebben gedragen, zo zou hij bijvoorbeeld ook zijn kleuterjuf "gewurgd" hebben.

Hoger beroep

De advocaten van de lerares zeiden dat de aanval van de jongen specifiek op haar gericht was en de rechter oordeelt ook dat op Zwerner "persoonlijk" is geschoten. De rechter merkte op dat de jongen het wapen vanaf het begin van de schooldag tot vlak voor het einde bij zich hield.

"Pas toen de leerling weer in het klaslokaal van Zwerner was, besloot hij een keer te vuren en daarbij haar aan te vallen", schreef de rechter van Newport News. "Hij heeft geen enkel moment een andere leerling, leraar of beheerder van de school bedreigd met het vuurwapen."

Persbureau AP meldt dat de rechtszaak voorlopig gepland staat voor januari 2025. De advocaten van het schoolbestuur gaan in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter.