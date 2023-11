Wekdienst 4/11: Nederlanders uit Gaza naar Nederland • EK judo gaat verder

Goedemorgen! De groep Nederlanders die gisteren de grens overstak van Gaza naar Egypte komt vanmiddag in Nederland aan. En in Montpellier gaan de Europese Kampioenschappen judo verder met ook Nederlanders die in actie komen.

Ga je de weg op? Hier vind je de verkeersinformatie en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De zestien Nederlanders die vastzaten in Gaza en donderdag de grens met Egypte overstaken, stappen rond het middaguur op het vliegtuig naar Nederland. "Dat betekent dat ze eind van de middag in Nederland zijn en herenigd worden met hun familie", zei de Nederlandse ambassadeur in Egypte eerder.

De Australische premier Albanese gaat naar China voor een ontmoeting met president Xi Jinping. Het is voor het eerst in zeven jaar dat een Australische premier op bezoek gaat in China. De relatie tussen de landen was jarenlang gespannen, maar na jaren radiostilte lijkt de handelsoorlog voorbij.

Vanavond is in Utrecht de finale van het eerste Regio Songfestival, een Nederlandse variant van het Eurovisiesongfestival. Het wordt georganiseerd door de dertien regionale omroepen. Er zijn dertien finalisten die allemaal in het Nederlands of dialect zingen.

De Europese Kampioenschappen judo in het Franse Montpellier gaan verder. Judoka's Joanne van Lieshout (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg) en Frank de Wit (-81 kg) komen in actie. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle finalesessies vanaf 16.00 uur te zien via een livestream.

Wat heb je gemist?

Een hoge Amerikaanse functionaris zegt tegen internationale media dat er indirect contact met Hamas is over de gijzelaars die de terreurgroep in de Gazastrook vasthoudt. De VS hoopt dat een "een significante pauze in het conflict" tot hun vrijlating kan leiden, maar benadrukt dat er nog geen indicatie is dat het gaat lukken of zo ja wanneer.

"Er wordt serieus en actief over gesproken", aldus de anonieme hoge medewerker van het Witte Huis. "Er zijn nog geen afspraken, maar we werken er keihard aan." De vrijlating van twee Amerikaanse gijzelaars twee weken geleden zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen. Hamas houdt meer dan 240 Israëliërs gevangen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In het eerste grote verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, op NPO Radio 1, hebben zestien lijsttrekkers gediscussieerd over onder meer klimaat, bestaanszekerheid en het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek. Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract was er niet bij.

Volgens NOS-verslaggever Xander van der Wulp was vooral de confrontatie tussen VVD-leider Yesilgöz en PVV-leider Wilders bij het thema migratie opvallend.

Kijk hier naar de botsing tussen Yesilgöz en Wilders: