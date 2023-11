Bescheiden begrafenis voor Matthew Perry

Friends-acteur Matthew Perry is in Los Angeles begraven. Op de besloten uitvaart waren volgens roddelsite TMZ zo'n twintig mensen aanwezig.

Perry werd begraven op Hollywood-begraafplaats Forest Lawn, op een steenworp afstand van de Warner Bros-studio waar zijn tv-serie indertijd werd opgenomen. De begraafplaats is populair bij grootheden uit de entertainmentindustrie: actrice Bette Davis, Bee Gees-zanger Andy Gibb en komieken Buster Keaton en Stan Laurel hebben hier ook hun laatste rustplaats.

Op basis van foto's die met een telelens zijn genomen schrijft TMZ dat alleen Perry's naasten aanwezig waren, zoals zijn vader, moeder en stiefvader. Luchtbeelden die de site publiceerde tonen ook medespelers uit Friends, zoals Jennifer Aniston, Courteney Cox en Lisa Kudrow. David Schwimmer en Matt LeBlanc zijn niet te zien, "maar ze zullen er vast geweest zijn".

Stichting

De 54-jarige Perry werd een week geleden dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Een doodsoorzaak is nog altijd niet bekend: het toxicologisch onderzoek kan nog weken op zich laten wachten. Uit eerste voorlopige testen werd afgelopen week wel duidelijk dat er geen sporen van de drugs meth of fentanyl in zijn lichaam zijn gevonden.

Perry kampte jarenlang met een ernstige drugsverslaving. Hij schreef er openhartig over in zijn vorig jaar verschenen autobiografie en zei toen dat hij al anderhalf jaar clean was.

Tegelijk met de uitvaart werd bekend dat er een stichting is opgericht uit naam van de acteur. De Matthew Perry Foundation wil hulp bieden aan mensen met een verslaving. De website ervan opent met een citaat van hem: "Als ik sterf, wil ik niet dat Friends als eerst wordt genoemd, maar het feit dat ik anderen heb geholpen".