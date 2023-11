Proces tegen Russell Brand in VS voor verkrachting

De Britse komiek Russell Brand is in de VS aangeklaagd voor verkrachting. Hij zou tijdens de opnames van de film Arthur een figurant tot seks hebben gedwongen.

Brand wordt al onderzocht door de Britse politie na meerdere aantijgingen van seksueel wangedrag. Dit is de eerste keer dat een zaak voor de rechter komt.

De vrouw eist een niet nader gespecificeerde schadevergoeding. Ze heeft ook Warner Bros Pictures aangeklaagd, de studio die de film produceerde, omdat het gedrag van Brand volgens haar oogluikend werd toegelaten. De vrouw wil anoniem blijven, omdat ze nog steeds werkzaam is in de entertainmentindustrie.

Opnames in chique restaurant

Volgens de vrouw liet Brand bij de opnames van Arthur dronken zijn geslachtsdeel zien tijdens een scène in het chique restaurant Le Cirque in New York. Later volgde de acteur haar naar het toilet, waar hij haar dwong tot orale seks. Volgens haar waakte daarbij een productiemedewerker bij de deur van de toiletruimte.

De vrouw heeft de aanklacht ingediend onder een wet die het tijdelijk mogelijk maakt seksueel geweld te vervolgen hoewel de verjaringstermijn al is verstreken. Onder die regeling werden eerder al bijvoorbeeld Donald Trump en Bill Cosby aangeklaagd.

Russel Brand (48) heeft nog niet gereageerd op de nieuwste aantijging. Eerder ontkende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij gaf toe een actief seksleven te hebben, maar zei dat er nooit sprake is geweest van dwang.