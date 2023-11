Treinverkeer Utrecht enige tijd ontregeld na melding over persoon op het spoor

Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal is aan het eind van de avond enige tijd stilgelegd. Kort na middernacht kon de NS beginnen met het hervatten met van de dienstregeling.

In de late avond kwam er een melding binnen over een persoon die op het spoor liep rond Utrecht Centraal. Uit voorzorg werd daarom het hele treinverkeer stopgezet, meldt een woordvoerder aan de NOS. Het is niet bekend of er daadwerkelijk iemand op het spoor is aangetroffen.

"Helaas hebben we te maken met de gevolgen daarvan. De treinen konden niet binnenkomen en zijn dus weer teruggegaan naar het station waar ze vandaan kwamen", aldus een woordvoerder aan het begin van de nacht.

'Moeilijke puzzel'

Dat betekende bijvoorbeeld dat het personeel dat op Utrecht Centraal op een volgende trein moest stappen er niet was. "Het is een ingewikkelde puzzel." Omdat Utrecht CS het grootste treinstation van Nederland is, werkten de gevolgen tot ver in de omgeving door.

Het vertrektijdenbord op het station kleurde grotendeels rood en in de hal van het station stonden veel gestrande reizigers. "De conducteurs zijn in lichte paniek omdat ze er ook niets van snappen", zei een gedupeerde toen de storing net was begonnen.

De NS meldde rond 00.30 uur dat de meeste problemen waren verholpen. Het spoorbedrijf wijst reizigers erop dat ze geld terug kunnen krijgen vanwege de vertraging en raadt aan daarvoor op de website van de vervoerder te kijken.