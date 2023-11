Tientallen doden door aardbeving in Nepal

Het noordoosten van Nepal is getroffen door een aardbeving. Er worden zeker 54 doden gemeld en er zijn tientallen mensen gewond geraakt. Verschillende huizen zouden zijn ingestort.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog zal oplopen: de aardbeving gebeurde in bergachtig gebied en met veel plaatsen daar verloopt het contact moeilijk.

Veel mensen lagen al in bed toen de beving, met een kracht van 6,4, rond middernacht plaatselijke tijd gebeurde. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer van de hoofdstad Kathmandu in de stad Jajarkot. Trillingen waren ook veel zuidelijker te voelen, tot in de Indiase hoofdstad New Delhi.

Nepal heeft vaker te kampen met aardbevingen. In 2015 kwamen zo'n 9000 mensen om bij een beving met een kracht van 7,8.