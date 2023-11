Opnieuw grote drugsvangst in haven Antwerpen

De douane in België heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne onderschept. Een schip uit Ecuador had 7500 kilo aan boord. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen. De politie is een onderzoek gestart.

VRT zegt dat niet ver van de kade waar het schip aanmeerde negen verdachten zijn opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Ze hadden zich verstopt in een container. Het is niet bekend of ze iets met de cocaïne op het schip te maken hebben.

De haven van Antwerpen is net als Rotterdam een belangrijke schakel in de import van drugs uit Zuid-Amerika. Vaak zijn daar ook Nederlanders bij betrokken en is Ecuador het land van vertrek.