Hockeysters Den Bosch en Amsterdam laten twee dagen voor topper geen steken vallen

Zondagmiddag spelen de twee recordkampioenen (beide hebben 21 landstitels) tegen elkaar in Den Bosch, met als inzet de koppositie in de hoofdklasse.

De topper tussen de vrouwen van Den Bosch en Amsterdam (14.45 uur) is zondag in samenvatting te zien bij de NOS: in de uitzending van Studio Sport op NPO 1 (vanaf 18.10 uur), de NOS-app en op NOS.nl.

In het Wagener Stadion had Amsterdam ook weinig moeite met Bloemendaal, dat achtste staat in de hoofdklasse. Fiona Morgenstern, Maria Verschoor, Freeke Moes en Noa Muller zorgden voor de treffers namens de regerend landskampioen.

Het duel tussen SCHC en Hurley, de twee ploegen die vorig seizoen ook de play-offs haalden, werd met 2-0 gewonnen door de thuisploeg uit Bilthoven.

SCHC kwam al na 20 seconden op voorsprong via Pien Dicke. Yibbi Jansen verzuimde in eerste instantie om er 2-0 van te maken via een strafbal, maar na rust deed ze dat alsnog via een strafcorner. SCHC handhaafde zo de derde plaats in de Tulp Hoofdklasse, Hurley zakte naar de vijfde plaats omdat HDM met 2-1 bij Pinoké wist te winnen.

Rotterdam blijft laatste

In de strijd tegen degradatie won nummer elf Oranje-Rood met 4-2 van hekkensluiter Rotterdam. De Rotterdamse ploeg wist in de eerste helft een 1-0 achterstand nog om te buigen naar een 2-1 voorsprong, maar vlak voor rust kwam Oranje-Rood terug tot 2-2. Na rust wist Rotterdam het doel niet meer te vinden, in tegenstelling tot de Eindhovense ploeg.