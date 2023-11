Na onderbreking door vuurwerk wint De Graafschap van NAC, Kortsmit blundert

De Graafschap had voorafgaand aan de onderbreking de overhand en had de wedstrijd ook daarna onder controle. Dat De Graafschap na een uur spelen nog niet op voorsprong was gekomen, was grotendeels te danken aan NAC-doelman Roy Kortsmit. De 31-jarige keeper keerde na zeven weken afwezigheid terug onder de lat en onderscheidde zich aan het begin van de tweede helft.

Eerst redde de doelman op een schot van Simon Colyn. De Canadese oud-speler van PSV had na een rappe uitbraak alle ruimte om de bal af te geven aan vrijstaande medespelers, maar hij besloot een poging van afstand te wagen. Kortsmit redde knap en keerde een halve minuut later in dezelfde hoek een afstandsschot van Basar Önal.

Keepersfout

Groot was de ontsteltenis bij diezelfde Kortsmit toen hij even later met een enorme keepersfout aan de basis stond van de openingstreffer van De Graafschap. Hij loste een ogenschijnlijk eenvoudige vangbal. Spits David Flakus Bosilj stond op de goede plek en kon van dichtbij binnenlopen.

Het doelpunt werd uiteindelijk toegekend aan NAC-verdediger Boy Kemper, die de bal uit het doel probeerde te glijden.