Yeşilgöz (VVD) heeft 'niets' met oneliners Wilders (PVV), maar deur niet dicht

VVD-leider Yeşilgöz heeft afstand genomen van PVV-leider Wilders. Enkele maanden geleden zei Yeşilgöz dat ze samenwerking met de PVV niet uitsloot, zoals haar voorganger Rutte wel deed. Maar in het NOS Radio 1-verkiezingsdebat was er van deze toenadering weinig meer te merken en botsten de twee partijen over het asielbeleid. In het PVV-verkiezingsprogramma staat volgens Yeşilgöz "echt niets wat het land vooruitbrengt, maar wel het land "kapot maakt". Wilders pleit bijvoorbeeld voor een algehele asielstop. "Ik heb helemaal niets met wat hij hier verkondigt," zei Yeşilgöz. Wilders op zijn beurt zei dat de VVD de afgelopen jaren vooral D66-beleid had uitgevoerd en dat er steeds meer asielzoekers bij zijn gekomen. Hij vindt ook dat de VVD-leider niet tegen kritiek kan, waarop Yeşilgöz zei: "Ik raak niet geïrriteerd van dit geblèr, maar vind het vermoeiend." Kijk hier naar de botsing tussen Yeşilgöz en Wilders

Een harde confrontatie tussen PVV-leider Geert Wilders en VVD-lijsttrekker Yesilgöz in het debat over migratie. Wilders verwijt haar niet tegen kritiek te kunnen. "Helemaal niet", zei Yesïlgöz. "Ik reageer er vrij letterlijk op." - NOS

Op een vraag of VVD nu spijt had van haar toenadering tot de PVV zei Yeşilgöz kort: "Ik sluit geen kiezers uit. Maar oneliners schreeuwen waar niemand iets mee kan, helpt niet."

NOS-verslaggever Xander van der Wulp: "In het NOS Radio 1-verkiezingsdebat viel op dat het er in het algemeen best vriendelijk aan toe ging. Er zijn veel nieuwelingen en die willen een debat inhoudelijker doen. Het ging er tot nu toe redelijk voorzichtig aan toe, maar vanavond waren er wel een aantal lijsttrekkers die er fel in gingen. Vooral de confrontatie tussen VVD-leider Yeşilgöz en PVV-leider Wilders bij het thema migratie viel op. In maart zei de nieuwe partijleider nog nadrukkelijk dat ze samenwerking met de PVV niet uitsloot. Ze zegt iedere keer erbij dat ze zijn kiezers niet wil uitsluiten.

Maar over Wilders en zijn partijprogramma was de VVD-leider nu veel duidelijker door te zeggen dat ze er helemaal niets mee heeft. Dat biedt niet heel veel aanknopingspunten. Maar helemaal dicht is de deur nog niet."

Het Radio 1-verkiezingsdebat is het eerste grote debat met bijna alle lijsttrekkers. Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract had een andere afspraak. De debatten gingen onder meer over klimaat, bestaanszekerheid en het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek. Kijk hier naar een aantal opmerkelijke momenten in het 2,5 uur durende debat

Ook de oorlog tussen Israël en Hamas kwam aan de orde, waar vooral GroenLinks-leider Timmermans kritisch was op de recente aanvallen van Israël op Gaza. Hij noemde de aanvallen "op geen enkele manier proportioneel". Zijn partij begrijpt dat Israël zich moet verdedigen tegen de aanvallen van de terreurorganisatie Hamas. "Maar de vraag is langzamerhand wel: moeten er twee miljoen mensen zo lijden?" Hij denkt dat deze aanvallen het land ook niet helpen. "Zo creëer je meer haat." PVV-leider Wilders was het daar absoluut niet mee eens. Hij noemde de uitspraak over het creëren van haat stuitend. "Israël vecht om zijn bestaan. Ze moeten hard terugslaan en hun optreden is wel proportioneel." VVD-leider Yesilgöz benadrukte vooral dat Israël wel degelijk het recht heeft om zich te verdedigen. "Hamas en Hezbollah zijn terroristische organisaties die de staat Israël willen vernietigen." Kijk hier de video