Kippen en vogels weer naar buiten, ophokplicht wegens vogelgriep voorbij

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee in de Gelderse Vallei is per direct ingetrokken. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee is de ophokplicht in hele land voorbij. Het risico op vogelgriep bij pluimvee is dusdanig afgenomen dat kippen en vogels weer naar buiten mogen.

Het intrekken van de ophokplicht komt na een nieuw advies van de Deskundigengroep Dierziekten; die groep overlegt geregeld om een analyse te maken van de vogelgriepsituatie. De laatste besmetting op een pluimveebedrijf in Nederland was op 24 juli. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen maanden weinig uitbraken geweest. De Deskundigengroep Dierziekten schat de kans op een uitbraak bij een pluimveebedrijf in Nederland daarom laag in.

Na 2 jaar voorbij

Vanwege het groeiende aantal vogelgriepgevallen werd in oktober 2021 landelijk een ophokplicht afgekondigd. Nadat de ophokplicht in sommige gebieden werd ingetrokken, kwam er in oktober 2022 opnieuw een landelijke verplichting om pluimvee binnen te houden.

Deze zomer werd de ophokplicht in vrijwel het hele land opgeheven. Alleen in de twee regio's waar de Gelderse Vallei ligt was het tot vandaag nog van kracht. Op basis van de risicobeoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten heeft minister Adema van Landbouw besloten de ophokplicht per direct op te heffen in de Gelderse Vallei. Daarmee is er na twee jaar een einde gekomen aan de ophokplicht in Nederland.

Dierentuinen

Ook in dierentuinen komen versoepelingen. De afgelopen twee jaar mochten dierentuinen geen bezoekers toelaten in vogelverblijfplaatsen. "Omdat het contact tussen bezoekers en vogels in vogelverblijfplaatsen in dierentuinen gering is, en het risico van besmetting lager is ten opzichte van de eerdere situatie, is dit verbod niet langer nodig", meldt het ministerie. Het bezoekersverbod geldt nog wel voor commerciële pluimveehouderijen, waar bijvoorbeeld kuikens worden gefokt voor de verkoop.

Het vogelgriepvirus komt nog steeds voor bij wilde vogels over de hele wereld, ook in Nederland. Omdat wilde vogels pluimvee kunnen besmetten, zegt het ministerie de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Het risico dat het vogelgriepvirus via pluimvee mensen besmet is in Nederland nog steeds klein.