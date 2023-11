Verstappen en Leclerc verrast door de wind: 'De veranderingen waren absurd'

Rookies zijn ze al lang niet meer, samen staan ze al op meer dan driehonderd grands prix. En dat de een, Max Verstappen, poleposition pakt voor de ander, Charles Leclerc, is ook weleens vaker gebeurd. Maar wat ze in Brazilië beleefden tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag, hadden ze nog niet eerder meegemaakt. "Aan het begin van Q3 (de beslissende kwalificatiesessie, red.) kleurde de lucht zwart", zei Verstappen. Niet de regen, maar wind is spelbreker Het was alsof de dag in Sao Paulo veranderde in nacht. "We wisten dat er regen zou komen, alleen niet wanneer." Uiteindelijk was het niet eens de regen, maar vooral de wind die de omstandigheden drastisch veranderde. De verzamelde data en ervaringen van de eerste twee sessies bleek ineens bar weinig meer waard.

Zaterdag: sprintrace in Brazilië De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startvolgorde van de race op zondag (18.00 uur). Zaterdag begint om 11.00 uur de sprint-shootout, bepalend voor de startgrid van de sprintrace, later op de dag (15.30 uur). In die sprintrace krijgen de eerste acht coureurs WK-punten, teruglopend van 8 naar 1.

"Ik schreeuwde over de boordradio: 'wat is hier aan de hand, het lijkt helemaal nergens meer op'", blikte Verstappen terug. "Het team zei dat ik ervoor moest blijven gaan, omdat iedereen er moeite mee had. Maar het voelde totaal niet goed, door de harde wind verloren we heel veel tijd." "Dat de balans van de auto zo in de war wordt geschopt door het weer, heb ik nog nooit meegemaakt. Vrij extreem." 'Absurd en verwarrend' Leclerc had dezelfde ervaringen in de sessie die werd stilgelegd voordat het daadwerkelijk hard begon te regenen. De wind zorgde al voor genoeg gevaar. "De veranderingen waren absurd, vooral vanaf de tweede sector. Het regende niet eens, maar vanaf bocht vier had ik totaal geen grip meer. Heel verwarrend."

Foto: 381025ff-d8c6-35ec-b506-e1781bc469a1 - NOS

Het had niet eens veel gescheeld of Leclerc had er de brui aan gegeven tijdens zijn snelle ronde. "Het voelde zo slecht, ik wilde eigenlijk naar binnenkomen, reed toch over de streep en zag ineens dat ik tweede stond. Terwijl ik dacht: dit wordt P10." "Een mooie verrassing, maar wel een vreemde. Het was heel apart voor iedereen op de baan, ik ben blij dat ik op de eerste rij sta." Onzekerheid voor de race Wat het betekent voor de verhoudingen in sprintrace van zaterdag en de hoofdrace op zondag, is lastig zeggen. Door dit format hadden de coureurs slechts één vrije training om te zoeken naar de juiste afstelling. Een weggewaaide derde kwalificatiesessie zorgt voor nog meer onzekerheid. Verstappen: "Het maakt het wel interessant voor zondag, om te kijken hoe het verder gaat."

Foto: 14d82dc8-adf3-34b2-83a6-36cf33cb3b0d - Red Bull Content Pool