Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Het Palestijnse Gezondheidsministerie, dat onder bewind van Hamas staat, zegt dat er tientallen slachtoffers zijn gevallen bij een aanval op een ambulancekonvooi in Gaza-Stad. Het Israëlische leger bevestigt één ambulance te hebben aangevallen. - NOS

Honderden Palestijnse arbeiders zijn vandaag vanuit Israël en de Westelijke Jordaanoever teruggestuurd naar de Gazastrook. Premier Netanyahu had gisteren aangekondigd dat zij de grens over gezet zouden worden. De Palestijnen woonden voor het uitbreken van de oorlog in Gaza, maar werkten in Israël. Bij veel van de arbeiders is ook de werkvergunning ingetrokken, waardoor ze illegaal in het land verbleven. De Palestijnen zaten sinds 7 oktober vast, omdat Israël de Gazastrook had afgesloten na de terreuraanvallen van Hamas.

En de leider van de Libanese terreurgroep Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft zijn eerste toespraak gehouden sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. De aanval van Hamas was 100 procent Palestijns, zei Nasrallah. Volgens hem was de aanval succesvol, omdat die volledig geheim was gehouden.

In de hele regio werd algemeen uitgekeken naar de toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah. De vrees bestaat dat het conflict tussen Israël en Hamas uitmondt in een regionale oorlog. In onder meer Beirut werd de toespraak gevolgd. - NOS

Op de Westelijke Jordaanoever waren vandaag ook weer gevechten. Het Israëlische leger zegt dat het in in Nablus een lid van Hamas heeft opgepakt. Ook op andere plekken waren acties. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit zijn er daarbij zeker zeven Palestijnen gedood.

De gevechten begonnen vandaag al in de nacht. Opnieuw werden doelen in de Gazastrook aangevallen. Volgens Israël "vuurden terroristen van Hamas antitankraketten af, brachten explosieven tot ontploffing en probeerden op de voertuigen van Israëlische militairen te klimmen. Daarbij werden ze gedood". Bekijk hieronder beelden van de toespraak van de Hezbollah-leider

Internationaal De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken arriveerde vanochtend vroeg in Israël. Het was zijn derde bezoek in vier weken. Tegen verslaggevers zei Blinken: "Als ik een Palestijns kind zie, een jongen, een meisje, dat uit het puin van een ingestort gebouw getrokken wordt, voelt dat als net zo'n stomp in mijn maag als wanneer het gaat om een kind in Israël of ergens anders. Dus dit is iets waar we op zullen moeten reageren, en dat zullen we doen." Blinken kwam voor de derde keer naar Israël voor overleg

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is vanochtend aangekomen in Israël. Het is zijn tweede bezoek sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. Hij zal met name spreken over het beperken van burgerdoden en humanitaire gevechtspauzes. - NOS

Volgens de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken (OCHA) is zeker 1,1 miljard euro nodig voor hulp aan mensen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Met het geld moet er noodhulp geboden worden aan ruim 3 miljoen mensen in het gebied. Hulpgoederen komen mondjesmaat de Gazastrook in. De VN roept daarom ook op om geld te doneren voor drinkwater, medische goederen en voedsel.

De Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen voor het "reële risico" dat de oorlog tussen Israël en Hamas overslaat naar andere gebieden in de regio. De Emiraten zien groepen als Hamas als een bedreiging voor het Midden-Oosten, maar hebben de aanvallen van Israël op de Gazastrook wel veroordeeld.

Thailand krijgt hulp van Iran om zeker 22 Thaise gijzelaars die Hamas vasthoudt in de Gazastrook vrij te krijgen. In Israël werken ongeveer 30.000 Thaise arbeiders, vooral in de landbouw. Sinds de aanvallen van Hamas zijn er zo'n 8000 teruggegaan naar Thailand.

Foto: 6ea8c0be-f218-3646-8f57-e1ae698f9933 - EPA

Nederland Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met veertien Nederlanders of mensen met een Nederlandse link in de Gazastrook. Eerder werd gemeld dat dit er minder dan veertien waren, maar er zijn weer mensen bijgekomen. Het is nog onduidelijk wanneer ze de Gazastrook kunnen verlaten.

De groep Nederlanders die gisteren de grens over is gestoken van Gaza naar Egypte, vliegt zaterdag naar Nederland. Op dit moment worden de Nederlanders opgevangen bij de ambassade in Caïro, waar ze volgens afspraak 72 uur mogen blijven. ''Zaterdag vliegen ze rond een uur of 12.00 uur. Dat betekent dat ze eind van de middag in Nederland zijn en herenigd worden met hun familie," aldus een bron van het ministerie.

De groep Nederlanders die gisteren de grens overstak van Gaza naar Egypte is vanochtend aangekomen bij de Nederlandse ambassade in Caïro. Ze zullen hier verblijven tot en met morgen, waarna ze met het vliegtuig naar Nederland worden vervoerd. - NOS