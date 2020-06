NOS en regionale omroepen maken elkaars nieuws makkelijker beschikbaar

Andersom vragen regionale nieuwssites op hun platforms of gebruikers landelijk en internationaal nieuws van de NOS willen zien. Op 1Limburg volgt de keuzemogelijkheid voor NOS-artikelen in een later stadium.

In de nieuwste versie van de NOS-app en op de website krijg je een pop-up te zien met de vraag of je meer nieuws uit jouw regio wilt zien. Als je daarop klikt, kan je maximaal twee regionale omroepen kiezen.

"We zijn erg blij met deze nieuwe stap in de toch al intensieve samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen", zegt Guus van Kleef, voorzitter van de dertien regionale omroepen.

In tijden waarin alles onder druk staat, is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot, gaat Van Kleef verder. "Met deze krachtenbundeling willen we nog meer betekenis geven aan de onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk en regionaal."

"Het publiek is hier de grote winnaar", zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. "Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content."

Eerdere samenwerkingsprojecten

De NOS en de dertien regionale omroepen werken al decennia samen. De samenwerking begon ooit op de radio en is nu gegroeid naar onder meer de regionale blokken in de NOS Journaals, artikelen van regionale omroepen op NOS.nl en het uitwisselen van informatie tussen de redacties.