Oekraïners plaatsen zonnepanelen tegen stroomuitval door Russische raketten

Nu het einde van het jaar nadert, maakt Oekraïne zich weer op voor een lange winter, met mogelijk opnieuw Russische aanvallen op het elektriciteitsnetwerk. Maar op sommige plekken hebben Oekraïners zich gewapend tegen die aanvallen.

Met een tevreden blik kijkt Igor Roedoje op de monitor van zijn zonnepanelen. "Je ziet, we produceren nu ongeveer twee keer zoveel als we verbruiken." Maar daar wordt hij niets wijzer van. In Oekraïne is teruggeven van elektriciteit aan het net namelijk nog niet mogelijk. Zonne-energie staat er namelijk nog in de kinderschoenen.

Roedoje is de technisch directeur van vier huisartsenposten ten noorden van de hoofdstad Kyiv. De post in het dorp Horenka heeft sinds dit voorjaar zonnepanelen. Het eerste doel is energieonafhankelijkheid. De reductie van CO2 is mooi meegenomen, maar is niet de hoofdzaak hier.

'Alles was kapot'

"De aanleiding was de narigheid die we hebben gehad in februari 2022", zegt de technisch directeur over het begin van de oorlog. Het dorpje Horenka ligt vlak bij het vliegveld Hostomel, dat de Russen probeerden in te nemen in de eerste dagen van de invasie.

"Er is hier zwaar gevochten. Alles werd beschoten. Het dak, de verwarming, de energievoorziening, alles was kapot", zegt Roedoje. "Dankzij Greenpeace en een aantal donoren zijn we nu een van de eersten in Oekraïne met zonnepanelen."

'Build back better'

"We willen niet dat het geld voor de wederopbouw van onze partners wordt uitgegeven aan inefficiënte oude technologie die de energieafhankelijkheid in stand houdt en de uitstoot van CO2 alleen maar zal doen toenemen", zegt Denys Tsoetsaiev van Greenpeace Centraal- en Oost-Europa. Build back better is het principe van de milieuorganisatie in Oekraïne.

Greenpeace zoekt steden in Europa die willen helpen bij projecten zoals in Horenka. De installatie in het gehavende dorp heeft 56.000 euro gekost. Dat kan in principe in een jaar of zes, zeven worden terugverdiend.

Grootschalige Russische aanvallen

Maar het belangrijkste doel is dat de artsen zorg kunnen blijven verlenen aan de bevolking, ook als de Russen deze winter opnieuw de energievoorziening van Oekraïne onder vuur nemen. Vanaf oktober vorig jaar tot april schoten de Russen ongeveer 1200 raketten en drones af, waarmee ze ongeveer de helft van het elektriciteitsnetwerk plat legden.