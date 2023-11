Ploeg Schouten slaat eerste wereldbeker in Japan over: 'Reis van meer dan 24 uur'

De Amerikaan Jordan Stolz vormt een uitzondering. De regerend wereldkampioen op de 500, 1.000 en 1.500 meter, die sinds dit seizoen bij de ploeg van Anema rijdt, komt wel in actie in Obihiro.

"Met deze reis naar Japan sloop je meer dan dat er te winnen is", legt Anema het besluit uit. "Het is een reis van meer dan 24 uur: met het vliegtuig naar Tokio, de bus naar een ander vliegveld, weer met het vliegtuig en dan nog met de bus naar het hotel. Ik wil mijn sporters beter maken en niet slechter. Zeker omdat ze - behalve Schouten - zo weinig ervaring hebben."

De ploeg van Jillert Anema plaatste zich vorig weekeinde met vijf schaatsers op verschillende afstanden voor de eerste internationale krachtmetingen, maar de coach vindt dat de reis naar Obihiro niet goed in het programma van zijn rijders past.

Irene Schouten en haar ploeggenoten komen volgende week niet in actie bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Japan.

Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB, hamerde in aanloop van het seizoen juist op het belang van de wereldbekers voor de Nederlandse schaatsers.

De afmelding van Albert Heijn-Zaanlander kan gevolgen hebben voor de WK afstanden. Via de wereldbekerwedstrijden kunnen namelijk startbewijzen verdiend worden voor de wereldkampioenschappen per afstand.

Dul moet zo na een bewogen kwalificatieweekeinde nog langer wachten op haar wereldbekerdebuut op de 3.000 en 5.000 meter. Op de drie kilometer werd de 25-jarige Dul in eerste instantie gediskwalificeerd, nadat ze de derde tijd had gereden. Dat besluit werd later tot haar grote opluchting alsnog teruggedraaid.

Wel naar Peking

De schaatsers van Anema beginnen hun internationale seizoen nu een week later dan de concurrentie. De ploeg reist wel af naar het Chinese Peking, dat met een directe vlucht te bereiken is.

Daar zullen ze - behalve Schouten op de 3.000 meter en Groenewoud op de 1.500 meter - wel in de B-groep moeten starten, ruim voordat de televisieuitzending begint en de favorieten in de baan komen. Schaatsers die in de B-groep rijden, verdienen ook minder punten voor de WK-startplekken.