Utrechtse raad stemt voor houtstookverbod in buitenlucht

Vanaf 2025 is het in de gemeente Utrecht verboden om in de open lucht hout te stoken. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met het voorstel om vuurkorven en barbecues die op hout worden gestookt, te verbieden.

Het voorstel komt van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Volgens de twee partijen is het verbod nodig om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. "Een vuurtje stoken is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met gezelligheid", zei GroenLinks-raadslid Rachel Heijne tijdens de raadsvergadering. "De schaduwkant is er echter ook: houtrook is een belangrijke bron van luchtvervuiling en zeer schadelijk voor de gezondheid."

Volgens Heijne is het aan de gemeente om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Utrechtse inwoners te beschermen. "Je kunt niet kiezen welke lucht je inademt en er zijn vele manieren om het gezellig te maken," aldus het raadslid.

Uitzonderingen

Het was al verboden om vuur te stoken in de open lucht, maar in de Algemene Plaatselijke Verordening waren uitzonderingen opgenomen, zoals kaarsen, sfeervuren en vuren om te koken, zoals bijvoorbeeld barbecues.

De twee partijen willen deze uitzonderingen vanaf 1 januari 2025 ook specifiek verbieden. Voedselbereiding op gas, briketten en houtskool is straks nog wel toegestaan, evenals sfeervuren waarbij geen afvalstoffen of hout worden verbrand. Het verbod geldt straks op alle plekken, dus ook in de eigen tuin, schrijft RTV Utrecht.

Effect

Niet de hele gemeenteraad staat achter het plan, eerder leek het er nog op dat het voorstel onvoldoende steun zou krijgen. Onder andere D66, de tweede partij in de raad, en de VVD stemden tegen.

De tegenstanders wezen er onder meer op dat er van bijvoorbeeld het verkeer en de industrie veel meer schadelijke uitstoot afkomstig is. Zij vroegen zich af hoeveel effect dit verbod zal hebben om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ook denken de partijen dat het verbod moeilijk is te handhaven.

Uiteindelijk is het voorstel met 22 van de 42 stemmen aangenomen. Naast de partijen achter het voorstel stemden ook de ChristenUnie, PvdA, Volt en EenUtrecht voor.