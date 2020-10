Besmet geval in Holland Acht door lakse houding roeibond bij EK

De Holland Acht in actie tijdens de EK roeien in Poznan, afgelopen weekeinde - Getty

Roeibond KNRB heeft een fout gemaakt rond de twee positief geteste atleten bij de Europese kampioenschappen in Poznan, afgelopen weekend. "Met de kennis van nu, hadden we het anders moeten aanpakken", zegt technisch directeur Hessel Evertse. "De 'bubbel' was lek en daarvan willen en moeten we leren." Roeien in plaats van quarantaine E矇n van de (uiteindelijk) twee positief geteste roeiers bleek tijdens de EK corona-gerelateerde klachten te hebben, maar hij werd niet getest. Het RIVM schrijft voor dat de sporter gezien de klachten in quarantaine geplaatst had moeten worden. De bond deed dat niet, blijkt uit een reconstructie. De roeier uit de Holland Acht kwam toch in actie.

Na afloop van de EK, na de finale op zondag, werden de twee roeiers wel getest. Toen die test positief uitpakte, is het duo samen naar Nederland gereden en alsnog in quarantaine gegaan. Geen opzet in het spel Van het opzettelijk omzeilen van de regels is geen sprake, aldus Evertse. "Ik wil benadrukken dat het bij alle andere ploegen goed is gegaan. We hebben heel erg ons best gedaan om alles goed te laten verlopen.'' Een loopneus. Dat was de klacht bij de roeier uit de Holland Acht, die wordt gezien als de eerste besmette atleet. Op dat moment werd duidelijk dat hij enkele dagen voor vertrek naar Polen in contact was geweest met twee kennissen die kort voor de EK positief bleken. Van die testuitslagen werd de toproeier op de hoogte gesteld, waarna hij dit in Polen liet weten aan de aanwezige arts. Die oordeelde dat het contact met de kennissen te kort was geweest om besmet te kunnen zijn geraakt en ondernam geen verdere actie. Ook de lichte symptomen waren geen aanleiding voor een test. Een paar dagen later bleek de roeier toch positief. "Ik wil heel graag weten hoe dat kan. We evalueren het proces op dit moment. Pas binnenkort weten we daar meer over", zegt Evertse.

Hessel Evertse - ANP

"Ik snap dat ons handelen met wat we nu weten raar kan overkomen", reageert Evertse. "Ik wist tot zondagavond niet dat de bewuste roeier naar de arts is gestapt. De arts heeft natuurlijk ook een beroepsgeheim, waardoor niet alle informatie kon worden gedeeld." Mede daardoor kon niet worden besloten om de roeier eventueel terug te trekken, benadrukt de bond. "Met de kennis van nu hadden we een ander besluit genomen en wel getest. Dat zegt de arts nu ook. Maar voor iedereen is dit nieuw. Zeker met het oog op de Olympische Spelen moet het beter. Hier kunnen alle bonden van leren." "En ik kan je de appjes laten zien waarin ik de sporters op het hart druk om op te passen. Ga niet even ergens koffie drinken, ga niet naar de kerk en spreek niet af met vrienden of ouders. Pas goed op. De thuissituatie is de grootste bedreiging voor de bubbel." Ellende begon al in trainingskamp In aanloop naar de EK, tijdens een trainingskamp, hadden meerdere roeiers uit de Holland Acht al stevige gezondheidsklachten. Zij werden daarom meteen getest op corona, steeds was de uitslag negatief.