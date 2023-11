Dreigende taal van Hezbollahleider, maar acties nog beperkt

De Libanese Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober in Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza. Hij deed dat met dreigende taal richting Israël en de VS.

Maar Nasrallah zei ook dat Hezbollah voorlopig niet al zijn middelen in de strijd zal gooien. Hij zei niet in welk geval Hezbollah dat wél zal doen.

In een tv-toespraak vanaf een geheime plek prees Nasrallah de terreuraanvallen van Hamas op Israël waarbij 1400 mensen werden gedood. Hij benadrukte dat Hezbollah daar op geen enkele manier bij betrokken is geweest. "Deze geweldige, grote operatie was puur het resultaat van planning en uitwerking door de Palestijnen. Het welslagen van deze operatie is te danken aan grote geheimhouding."

Gevechten aan de grens

De gevechten tussen Hezbollah en het Israëlische leger aan de Libanees-Israëlische grens zullen volgens hem "niet beperkt" blijven tot wat er nu gebeurt.

Maar hij zei niet dat Hezbollah zijn tienduizenden strijders en zijn volledige wapenarsenaal in de strijd zal gooien. In dat geval kunnen ook andere landen in de regio in de oorlog worden meegetrokken. Behalve aan Libanon wordt dan aan Iran gedacht, aartsvijand van Israël en de trouwste bondgenoot van Hezbollah en tevens zijn financier.

Nasrallah riep de Arabische wereld ertoe op Hamas "te steunen". Een overwinning van Hamas is volgens hem ook in het belang van Egypte, Jordanië, Syrië en vooral Libanon, zei hij.

Aanhangers van Hezbollah luisterend naar hun leider: