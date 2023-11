Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op social media

Het contract van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz is met onmiddellijke ingang ontbonden. De oud-speler van Ajax en PSV raakte vorige week in opspraak nadat hij berichten op social media over de oorlog tussen Israël en Hamas had gezet.

De aanvaller was geschorst omdat hij op social media de zin "From the river to the sea, Palestine will be free" had geschreven. Een leus die door sommigen als antisemitisch wordt opgevat en onlangs door een meerderheid in de Tweede Kamer betiteld is als een oproep tot geweld. Partijen vinden dat de uitspraak de vernietiging van Israël propageert.

Mainz noemde de berichten van El Ghazi "onacceptabel". Maandag kwam de Duitse club met een verklaring dat El Ghazi berouw had getoond en zich nadrukkelijk gedistantieerd had van terrorisme. Daardoor zou hij binnenkort terugkeren in de selectie.