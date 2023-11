Bezem door bestuur FC Groningen: 'Hoofdverantwoordelijken degradatie weg'

Bij het vorig seizoen gedegradeerde FC Groningen gaat de bezem door het bestuur. Algemeen directeur Wouter Gudde vertrekt uiterlijk aan het einde van het seizoen, de voorzitter van de raad van commissarissen Erik Mulder en commissaris Berend Rubingh stappen per direct op.

Dat besluit is genomen om de rust bij de club te laten terugkeren, schrijft Groningen in een verklaring.

In mei degradeerde FC Groningen voor het eerst in 23 jaar uit de eredivisie. In de eerste divisie is promotie na twaalf wedstrijden nog ver weg: de ploeg van trainer Dick Lukkien staat op de dertiende plaats.

'Hoofdverantwoordelijken voor degradatie'

De slechte sportieve prestaties zorgen voor onrust bij de club. Eerder deze week zegde de supportersvereniging het vertrouwen in de raad van commissarissen op. Inmiddels heeft Gudde zijn conclusies getrokken: "Het lijkt mij het beste voor de continuïteit van de club dat ik mijn vertrek aankondig," licht de directeur op de website van FC Groningen toe.

"Alle hoofdverantwoordelijken voor de degradatie zijn weg of gaan weg. Het enige en allerbelangrijkste is daarom nu dat alles en iedereen zich achter de spelers en de nieuwe technische staf gaat scharen om met elkaar de weg naar boven te vinden", aldus Gudde.

Gudde, die in 2019 begon als algemeen directeur, is bereid om tot het einde van het seizoen zijn functie te blijven bekleden. Maar als er eerder een nieuwe algemeen directeur wordt gevonden, zal hij sneller plaatsmaken.