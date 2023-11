Politie rolt drugslijn naar Groot-Brittannië op

De politie heeft zes verdachten aangehouden voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden tientallen miljoenen euro's hebben verdiend.

De landelijke recherche hield de mannen dinsdag aan, maakte de politie vandaag bekend. Ze zouden onder meer cocaïne en heroïne hebben geïmporteerd en die vervolgens vanuit Nederland weer verder hebben gesmokkeld.

De politie heeft bij dertien huizen en bedrijven huiszoeking gedaan. Dat gebeurde in Amersfoort, Hooglanderveen, Purmerend, Hoorn, Zaandam, Amsterdam en Halfweg. Er is beslag gelegd op grote bedragen contant geld en cryptomunten, drie woningen en een dure auto. Ook heeft de politie een vuurwapen en munitie gevonden.

Grote vondst

Het onderzoek begon met de vondst van 7900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, in oktober vorig jaar. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador.

De Belgische en Nederlandse politie hielden in de gaten of de drugs zouden worden opgehaald. Dat gebeurde twee weken later. De cocaïne werd naar een loods in Emmeloord gereden, waar de politie vier mannen arresteerde.

Vervolgens ging de recherche op zoek naar andere betrokkenen. Het spoor leidde naar de groep verdachten die nu is opgepakt. De criminele organisatie zou ook een opslaglocatie in Zaandam hebben gehad, waar de politie eerder al heroïne en hasj in beslag heeft genomen.

Goud

De verdachten, tussen de 27 en 40 jaar oud, zouden meerdere drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk hebben georganiseerd. "Met grote regelmaat werden tientallen kilo's cocaïne, heroïne en ketamine vervoerd naar Engeland", zegt de politie. "Met Engelse groothandelprijzen kan aan een enkel transport al snel tussen de anderhalf à twee miljoen euro worden verdiend."

Dit contante drugsgeld, tientallen miljoenen in totaal, werd volgens de politie deels witgewassen door goud te kopen.

De recherche baseert de verdenkingen onder meer op Sky ECC-berichten. Na de hack van deze berichtendienst in 2021 kreeg de politie tientallen miljoenen berichten in handen van vermoedelijke criminelen.

De verdachten blijven voorlopig vastzitten.