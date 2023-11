Verstappen zestiende in training São Paulo met weinig representatieve tijden

Carlos Sainz heeft de snelste tijd gereden in de enige vrije training voor de Grand Prix van São Paulo. Max Verstappen noteerde de zestiende tijd, in een sessie die vooral belangrijk was voor het vinden van de juiste afstelling voor de rest van het weekend.

Later vandaag wordt de kwalificatie verreden voor de race van zondag. De zaterdag staat, voor de laatste keer dit jaar, volledig in het teken van de sprintrace.

Langer op Interlagos

Eerder op vrijdag werd bekend dat de Formule 1 het contract met de Grand Prix van São Paulo verlengd heeft tot en met 2030. Lewis Hamilton, drievoudig winnaar in São Paulo, liet zich donderdag al lovend uit over het circuit in Interlagos, waar de Formule 1 dit weekeinde voor de veertigste keer neerstrijkt. "Het is een iconische baan, zo worden ze tegenwoordig niet meer gebouwd."

"Een snelle ronde rijden hier is geweldig, maar de races stellen ook niet teleur. Ik denk dat alle coureurs van deze grand prix houden."