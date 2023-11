Scherpe Verstappen pakt pole in Sao Paulo, waar noodweer laatste sessie platlegt

Het was de laatste keer dit jaar dat de kwalificatie voor de hoofdrace op vrijdag werd verreden. De zaterdag staat voor de laatste keer dit seizoen volledig in het teken van de sprintrace.

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Sao Paulo vanaf poleposition. De drievoudig wereldkampioen klokte in Brazilië in een verregende kwalificatie de snelste tijd, voor Charles Leclerc (Ferrari) en Lance Stroll (Aston Martin).

In de eerste kwalificatiesessie leken de coureurs te maken te krijgen met regen. Na tien minuten werd bekend dat er regen op komst was en dus gingen de rijders snel naar buiten om een goede tijd neer te zetten. Er vielen een paar druppels, maar niet genoeg om de sessie in de war te schoppen.

Daniel Ricciardo was een van de vijf coureurs die buiten de boot vielen. Een hard gelag voor de Australiër, die zich vorige week in Mexico nog als vierde had gekwalificeerd.

Verstappen was niet blij met de afstelling van zijn Red Bull. "Mijn auto springt als een kangoeroe. Net als in Mexico", waren zijn woorden na zijn eerste rondjes. De tijd die hij uiteindelijk had neergezet bleek echter ruim voldoende om naar Q2 te gaan. George Russell (Mercedes) bleek de snelste.