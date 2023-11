Cricketers buigen voor Afghanistan en kunnen halve finales uit het hoofd zetten

De Nederlandse cricketers hebben op het WK in India hun vijfde nederlaag moeten incasseren. Oranje verloor in het noordelijke Lucknow van Afghanistan en heeft nog slechts een theoretische kans om de halve finales te halen.

Behoudens het snelle wicket van Wesley Barresi kende Nederland een goede start, maar Oranje werd flink teruggeworpen door vier onhandige run outs: Max O'Dowd, Colin Ackermann, Sybrand Engelbrecht en Scott Edwards waren te laat terug. Nederland kwam uit op 179 runs in 46.2 overs (all out).

Afghanistan, dat dit WK al won van Sri Lanka, Pakistan en Engeland, had weinig moeite met dat totaal en had de zege na 31.3 overs (181/3) al binnen.