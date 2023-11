Gaza-Stad omsingeld, maar 'groot grondoffensief wordt heel lastig'

Bovendien is Israël als klein land "vreselijk beducht om te veel mensen te verliezen". Ook de tijd heeft Israël volgens De Kruif niet. "Het leger bestaat voor een groot deel aan reservisten die ook weer terug moeten naar hun huidige baan."

"Als je verdergaat op de grond dan moet je elke tunnel , kamer en zolder in. Dat kost ontzettend veel mensen en weken tijd. Dat is niet in een paar dagen gedaan."

Buiten het isoleren van Hamas-strijders in het noorden is het nog onduidelijk wat Israël daarna gaat doen. "Ik denk dat Israël hoopt dat ze niet heel Gaza-Stad hoeven in te gaan. Want dat wordt niet makkelijk", zegt De Kruif.

Maar dat betekent ook dat burgers geen kant meer op kunnen. "Ze bevinden zich in een uiterst gevaarlijke situatie; tussen twee vuren", zegt Wijninga. "Ze kunnen ook niet meer vluchten doordat het Israëlische leger alles heeft afgesloten om te voorkomen dat leden van Hamas of Islamitische Jihad vluchten."

Met het omsingelen is het Israël vooral om te doen om het noorden van het zuiden te scheiden, denkt voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Hamas-strijders zitten vooral in het noorden. En die wil je isoleren", zegt De Kruif.

Gisteravond werd duidelijk dat de stad is omsingeld door Israëlische militairen. "Inmiddels zit het leger ook al in de buitenwijken van de stad en verplaatst het zich langzaam naar het centrum", zegt Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies.

Het Israëlische leger heeft Gaza-Stad volledig omsingeld, maar een heel groot grondoffensief diep in de stad is naar verwachting geen goede optie voor Israël, denken twee deskundigen. Bovendien is het nog maar de vraag of een militaire oplossing voor de oorlog überhaupt binnen handbereik is.

Het Israëlische leger staat als aanvallende partij in Gaza ook al "eigenlijk met 10-0 achter", denkt Wijninga. "Hamas en Jihad kunnen overal verstopt zitten, in elk gebouw. Het Israëlische leger moet over straat en kan dus makkelijk vanuit overal onder vuur worden genomen."

Wijninga benoemt hierbij het voordeel voor Hamas: de tunnels. "De tunnels die Hamas gebruikt zijn wijdvertakt en wel 500 kilometer lang. Ze kunnen via de kelder van een gebouw zo een tunnel in, en er in een ander gebouw weer uit komen. Zo zijn ze ontzettend moeilijk vindbaar voor Israël."

Israël is waarschijnlijk ook terughoudend met het bombarderen van de tunnels om Hamas te dwarsbomen. De Kruif: "Naast het elimineren van de terreurstrijders is een ander doel van het Israëlische leger ook het bevrijden van de gijzelaars, en die kunnen overal zitten, ook in de tunnels."

Als blijkt dat er na het omsingelen voldoende kopstukken en infrastructuur van Hamas zijn gedood of vernietigd, kan het een optie zijn dat het Israëlische leger besluit het daarbij te laten, denken beide deskundigen.

Internationale druk

De internationale druk om het aantal burgerslachtoffers in Gaza zo veel mogelijk te beperken is ook van invloed op de militaire keuzes van Israël, denken de twee experts. Onder meer bij de Verenigde Naties groeit de frustratie over de houding van Israël. En de VN-organisatie die zich bezighoudt met humanitaire zaken, OCHA, uitte vandaag nog grote twijfels over de proportionaliteit van de militaire acties van beide kanten.

Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder leiding staat van Hamas, zijn er tot nu toe meer dan 9000 doden gevallen in Gaza.

De aanvallen van nu, met deze intensiteit, kan je niet "weken of maanden" volhouden, denkt De Kruif. "Het is dus niet alleen militair een uitdaging, maar ook politiek."

Ook vanuit Israël zelf is er veel kritiek, aldus Wijninga. Sommige families van gijzelaars willen zo snel mogelijk een staakt-het-vuren.

'Beide partijen gaan overwinning claimen'

Beide deskundigen denken dat er geen militaire oplossing voor de oorlog bestaat. Wijninga: "Israël wil veiligheid, Hamas wil de staat Israël compleet weg hebben. Door onderhandelingen moet vrede volgen."

Uiteindelijk zullen beide partijen de overwinning claimen, denkt De Kruif. "Israël zal zeggen dat ze veel schade hebben aangericht aan Hamas. En Hamas gaat op zijn beurt zeggen dat ze hebben gewonnen omdat Israël ze niet volledig kan vernietigen."

"Maar ik vrees dat dat niet op de korte termijn gebeurt, dus de komende weken zullen we de beelden uit Gaza nog wel even gaan zien."