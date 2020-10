Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze

Lege terrassen in het centrum van Haarlem - ANP

Horecabedrijven die door de sluiting van hun zaak in de financiële problemen komen, krijgen niet meer automatisch hulp van hun bank. Anders dan bij de eerste lockdown in april, zullen de banken dit keer niet met een algemene betaalpauze komen op de rente en aflossing van bedrijfsleningen, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de NOS. "Niemand heeft er belang bij, ook die ondernemer niet, als ze zich in de schulden blijven steken terwijl er geen toekomstperspectief is", zegt Buijink. "Dat is hard en vervelend. Ik voel met die mensen mee, maar het is de verstandige manier waarop wij ook andere ondernemers kunnen blijven helpen als bank." In het begin van de coronacrisis kwamen de banken met een regeling voor alle klanten die daar behoefte aan hadden. Bedrijven konden eenvoudig een betaalpauze van zes maanden aanvragen op hun kredieten, particuliere klanten hoefden drie maanden lang geen rente en aflossing te betalen op leningen en hypotheken. Bij ABN Amro hoefden bedrijven zelfs niets te doen, de bank stopte de incasso's automatisch. Zie hier hoeveel bedrijven gebruikmaakten van de betaalpauze, en voor hoeveel euro in totaal:

Leningen - NOS

Zo'n 100.000 van deze bedrijven zijn inmiddels weer begonnen met aflossen, omdat de betaalpauze van zes maanden voorbij is. Banken treffen individuele regelingen met de ondernemers om de betalingsachterstand in te lopen. Het kan betekenen dat de looptijd van de lening zes maanden verlengd wordt, of de achterstand wordt uitgesmeerd binnen de huidige looptijd. Meer dan de helft van de 35.000 particulieren die van de betaalpauze gebruikmaakten, betaalt nog steeds geen rente en aflossing voor de lening of hypotheek. Onderdeel van de oplossing Bij het begin van de eerste coronagolf in maart zei de toenmalige topman van ABN Amro, Kees van Dijkhuizen, dat banken een verantwoordelijkheid hadden om klanten tegemoet te komen. "Vorige keer bij de crisis waren wij als banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn wij nadrukkelijk onderdeel van de oplossing." "Die eerste lockdown, daarvan hadden we allemaal het idee 'die zal wel tijdelijk zijn'", zegt Buijink nu namens alle banken. Volgens hem is inmiddels duidelijk dat dat niet zo is.

Quote Banken willen ondernemers blijven helpen. Maar dan moeten het wel ondernemers zijn die toekomstperspectief hebben, die in de kern gezond zijn. Voorzitter NVB Chris Buijik