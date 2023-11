Kentekenplicht voor elektrische step, segway en BSO-bus

Voor bijzondere bromfietsen worden registratie en een kenteken verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de elektrische step, de zelfbalancerende segway en de BSO-bus (de opvolger van de stint). De plicht moet het makkelijker maken om voertuigen op te sporen die niet zijn goedgekeurd.

Demissionair minister Harbers wijst erop dat er steeds meer nieuwe en innovatieve voertuigen zijn en dat maar een deel daarvan is goedgekeurd voor gebruik op de weg. Maar als voertuigen erg op elkaar lijken, is het lastig om te zien of ze zijn goedgekeurd. "En dat is onwenselijk, want niet goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden", zegt Harbers.

Overgangsperiode

Wanneer het nieuwe systeem ingaat, is nog niet bekend. Na de inwerkingtreding is voor alle bijzondere bromfietsen een kenteken nodig. Eigenaren van bromfietsen die al in het verkeer zijn, krijgen een jaar de tijd om het voertuig te registreren en er een kenteken op te plaatsen.

Hoe het kenteken eruit zal komen te zien, is nog niet besloten. Harbers belooft dat rekening zal worden gehouden met de soms beperkte ruimte op veel bromfietsen.