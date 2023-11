Vanavond op tv: 34 journalisten omgekomen in Gaza • In gesprek met Mirjam Bikker (CU)

34 journalisten omgekomen in Gaza

Volgens actiegroep Reporters without Borders (RSF) zijn er sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas 34 journalisten omgekomen. Tenminste twaalf van hen zouden zijn omgekomen tijdens hun werk: tien in Gaza, een in Israël en een in Libanon. "De omvang, ernst en terugkerende aard van internationale misdaden tegen journalisten, vooral in Gaza, vragen om een onderzoek door de aanklager van het International Strafhof", aldus de secretaris-generaal van RSF in een verklaring.

We spreken met journalist en RSF-vertegenwoordiger Khaled Drareni en cameraman Ibrahim Isbaita, werkzaam in de Gazastrook.