Zaterdagraces EK veldrijden door slecht weer verplaatst naar zondag

De zaterdagse wedstrijden bij de EK veldrijden worden wegens onstuimige weervoorspellingen verplaatst naar zondag. Bij de vrouwen gaat het om de EK's voor de junioren en profs, bij de mannen worden de beloften getroffen.

De Europese kampioenschappen worden gehouden in Pontchâteau, in het westen van Frankrijk. Na storm Ciarán krijgt het gebied zaterdag te maken met een tweede storm. De verwachting is dat deze minder heftig zal zijn, maar de plaatselijke autoriteiten besloten vrijdag alsnog om evenementen in de regio te verbieden.

Naast de verplaatste wedstrijden vinden zondag ook de EK's voor junioren en profs (mannen) en beloften bij de vrouwen plaats. Mathieu van der Poel slaat de EK over. Fem van Empel en Lars van der Haar zijn wel van de partij.