PSV ook tegen Heracles zonder Lang, Bosz spreekt met Veerman over gedrag

Ook het eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldde trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven richting de wedstrijd. De Oranje-international, die een spierblessure opliep tegen Sparta Rotterdam, heeft de training hervat, maar doet nog niet mee met de groep. Hoe lang zijn herstel nog duurt, kon Bosz niet zeggen. Wisselen voor rust Tijdens de persconferentie werd ook nog teruggekeken op de 5-2 zege van afgelopen weekeinde tegen Ajax. De eerste helft, zei Bosz, was bij nader inzien "nog slechter" dan hij dacht. De PSV-coach zag zijn ploeg twee keer op achterstand komen en overwoog zelfs om spelers al voor rust te wisselen, onder wie Joey Veerman. "Dat is een mogelijkheid en als het moet, dan moet het. Maar dat is wel een heel zware beslissing, omdat het ook consequenties voor daarna heeft voor de speler die je eraf haalt. Daarom hebben we besloten dat niet te doen", zei Bosz.

Heracles-PSV bij de NOS De aftrap van Heracles-PSV is zondag om 16.30 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een korte samenvatting is meteen na het laatste fluitsignaal online te zien. Ook in het Sportjournaal op NPO 1 om 18.50 en in Studio Sport Eredivisie om 22.20 uur is een samenvatting te zien.