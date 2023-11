Online casino's moeten gokkers geld terugbetalen, bepaalt rechter

Online gokbedrijf Unibet en een ander online casino moeten grote geldsommen terugbetalen aan gokkers. Dat heeft de rechter bepaald.

Tot oktober 2021 was online gokken in Nederland illegaal. Mensen die voor die tijd grote geldbedragen hebben vergokt, vinden dat ze dat geld onrechtmatig hebben verloren. Een aantal van hen spande rechtszaken aan tegen de bedrijven.

De rechter heeft bij verstek geoordeeld dat ten minste twee online gokbedrijven geld aan de gokkers moeten terugbetalen. Website casinozorgplicht.nl berichtte hier vanochtend over. In de ene zaak moet Unibet 93.000 euro terugbetalen. In het andere vonnis, waarin het bedrijf anoniem blijft, gaat het om een bedrag van 124.000 euro.

Een verstekvonnis houdt in dat de gedaagde partij, het online casino in dit geval, niet heeft gereageerd op de aanklacht. De uitspraken zijn dus gedaan zonder dat de gokbedrijven verweer hebben gevoerd.

Unibet laat in een schriftelijke reactie weten alsnog bezwaar te maken tegen de uitspraak, waardoor de zaak later inhoudelijk wordt behandeld. Tot die tijd blijft de uitspraak staan en kunnen de gokkers hun geld terugeisen. Een woordvoerder van Unibet voegt telefonisch toe dat het bedrijf door een "menselijke fout" in eerste instantie geen verweer voerde tegen de aanklacht.

Aanmoediging door gokbedrijven

Nieuwsuur sprak in augustus met advocaat Benzi Loonstein, die een aantal (oud-)gokkers bijstaat, onder wie ook de twee van deze zaken. "Simpel gezegd: als een bedrijf in strijd met de wet handelt, heeft die geen recht op het verdiende geld." Daar is de rechter in deze twee zaken in meegegaan.

Bekijk hier het hele item van Nieuwsuur van afgelopen augustus: