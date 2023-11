Villafoto's en Insta-posts van celebs; de bewijzen tegen gevallen cryptomiljardair SBF

Geen dagen maar slechts enkele uren had de 12-koppige Amerikaanse jury nodig om het eens te worden over de beschuldigingen tegen crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried. Unaniem vonden ze alle zeven beschuldigingen bewezen.

Het is een van de grotere fraudezaken in de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarvoor de bewijzen in relatief korte tijd zijn verzameld. Eén jaar na de ondergang van zijn cryptobedrijf FTX hoorde Bankman-Fried, ook bekend als SBF, het oordeel van de jury.

Welke bewijzen heeft de Amerikaanse aanklager verzameld om de zaak zo snel rond te krijgen?