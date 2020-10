'Militieleden dachten ook aan kidnappen gouverneur Virginia'

Leden van een militie die ervan worden beschuldigd de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan te hebben willen ontvoeren, hadden volgens de FBI nog meer criminele plannen. Volgens een FBI-agent overwogen ze om ook de Democratische gouverneur van Virginia, Ralph Northham, te kidnappen.

Vorige week werden dertien verdachten opgepakt, van wie een aantal lid is van een gewapende militie. Ze zouden gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan, net als Whitmer een Democraat, hebben willen ontvoeren omdat ze het niet eens waren met haar maatregelen tegen corona. De mannen wilden haar naar verluidt overvallen in haar vakantiewoning en op een geheime plaats laten 'terechtstaan'.

De arrestatie van de verdachten bracht Whitmer tot een felle uithaal naar president Trump. "Wanneer onze leiders binnenlandse terroristen aanmoedigen, legaliseren zij hun acties en zijn zij medeplichtig", sprak ze. Trump stelde daarop dat een bedankje voor de aanhoudingen meer op zijn plaats was geweest.

De verdachten zouden de plannen hebben gesmeed nadat Trump in april had getwitterd dat Michigan en Virginia "bevrijd" moesten worden omdat het recht op het dragen van een wapen in het geding zou zijn.

Dit voorjaar was Michigan een van de zwaarst door corona getroffen Amerikaanse staten van het land. De lockdown die Whitmer invoerde, leidde tot demonstraties en op 15 april bestormden gewapende milities het staatsparlement, dat op dat moment in zitting was. Whitmers coronamaatregelen waren in hun ogen in strijd met de grondwet. Whitmer hield voet bij stuk en verlengde juist de noodtoestand.