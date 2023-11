Wereldrecordhouder Kiptum loopt marathon Rotterdam, wellicht binnen twee uur?

Wereldrecordhouder Kelvin Kiptum doet volgend jaar mee aan de marathon van Rotterdam. De 23-jarige Keniaan staat op 14 april aan de start bij de Erasmusbrug.

Kiptum debuteerde vorig jaar op de hele marathon en verbeterde vorige maand het wereldrecord in Chicago, dat op naam stond van Eliud Kipchoge. Daar klokte hij een tijd van 2.00.35. Vanwege zijn record werd hij door World Athletics genomineerd voor atleet van het jaar.

Twee uur

De marathon in Chicago was pas de derde die Kiptum liep. Eerder won hij ook in Valencia (2022) en Londen (2023) op imponerende wijze. Daar zette hij respectievelijk tijden van 2.01.53 en 2.01.25 neer. De verwachting is dat Kiptum in Rotterdam voor het eerst onder de twee uur wil duiken.

De editie van dit jaar werd gewonnen door de Belg Bashir Abdi. Hij deed dat in een tijd van 2.03.47.