Nog altijd veel incidenten in 'overlasttrein' Zwolle-Emmen

Ondanks extra toezicht zijn er nog altijd veel incidenten met veiligelanders in de trein van Zwolle naar Emmen, meldt RTV Oost op basis van cijfers van de provincie.

Er waren dit jaar op het traject al net zoveel grote incidenten als in heel 2022. Het gaat bijvoorbeeld om agressie, bedreigen of bespugen.

Op het traject tussen Zwolle en Emmen, ook wel de Vechtdallijn, is al jaren veel overlast. Die wordt met name veroorzaakt door bewoners van het azc in Ter Apel die uit veilige landen komen. De incidenten variëren van roken in de trein en zwartrijden tot fysiek geweld en vandalisme.

Miljoen euro

In 2021 trok de provincie een miljoen euro uit om de overlast op het traject tegen te gaan. Dat geld werd onder meer gestoken in 'vliegende brigades', oftewel beveiligingsteams die boa's op het perron en in de trein ondersteunen.

Ook kreeg een deel van de conducteurs op het traject de bevoegdheid om in enkele gevallen geweld en handboeien te gebruiken. Die maatregelen hebben geleid tot een veiliger gevoel onder reizigers en personeel, stelt de provincie.

Zwartrijden

Toch nam het aantal incidenten op het traject dit jaar zelfs toe. In veel gevallen gaat het wel om kleinere incidenten als zwartrijden en het niet dragen van een identiteitsbewijs. Volgens de provincie is de stijging het gevolg van het toegenomen aantal controles.

Ook de komende jaren wordt er geld uitgetrokken voor de veiligheid op de Vechtdallijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, en de provincies Overijssel en Drenthe trekken er zeker tot 2027 jaarlijks een miljoen euro voor uit.