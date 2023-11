Steun voor protestactie Sinner na nachttennis Parijs: 'Bespottelijk schema'

De Noor Casper Ruud had het al opgenomen voor zijn collega. "Bravo, ATP", zo richtte de nummer acht van de wereld zich via X tot de tennisfederatie. "Wat een manier om een van de beste spelers ter wereld te helpen herstellen. Hij krijgt daar 14,5 uur voor, wat een grap."

"Ik had minder dan twaalf uur om uit te rusten en me voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Ik moet de juiste beslissing nemen voor mijn gezondheid en mijn lichaam", aldus de 22-jarige Sinner op X.

Om 2.37 uur liep Sinner donderdagnacht van de baan in Parijs. Hij had gewonnen en kreeg van de organisatie te horen dat hij omstreeks 17.00 uur zijn volgende ronde alweer moest spelen. Verbouwereerd en vermoeid trok de Italiaan zich terug.

"De tennissport is, net als veel andere sporten natuurlijk, geëvolueerd. De wedstrijden duren langer, omdat het niveau omhoog is gegaan. Er zijn geen makkelijke wedstrijden meer. Waar voorheen wedstrijden nog weleens anderhalf uur duurden, moet je nu al uitgaan van minimaal twee uur eigenlijk."

Het gaat al enige tijd over de late wedstrijden in het tennis, ook tijdens de US Open afgelopen augustus laaide de discussie weer op. De organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi meldde toen de late avondwedstrijden geëvalueerd te hebben, maar dat een vroegere starttijd geen optie was.

Maar niet alleen de organisatie van het masterstoernooi heeft daar schuld aan, volgens Mesker. "Ook de ATP heeft hier een verantwoordelijkheid in. Er is altijd een supervisor van de ATP aanwezig op een toernooi die de belangen van de spelers behartigt. Die moet sterker in zijn schoenen staan en opkomen voor de fysieke gezondheid van de spelers."

Die supervisor is gemachtigd om, in overleg met de spelers, wedstrijden die pas tegen middernacht kunnen beginnen te verplaatsen naar een andere baan, weet Mesker. "Dat willen ze natuurlijk niet, omdat daar veel minder toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Maar om half drie 's nachts zitten er ook echt niet veel mensen meer bij het centre court hoor."

Sinner richt zich op volgende toernooien

Voor Sinner staan deze maand nog de ATP Finals in Turijn en de Davis Cup Finals op het programma. In de kwartfinales van het landentoernooi in het Spaanse Malaga treft Sinner met Italië de tennissers van Oranje. "Ik concentreer me nu op de voorbereiding op deze belangrijke evenementen."

En dat snapt Mesker. "Hij is op de top van zijn kunnen, maar loopt na vermoeiende weken wel op zijn tenen. Ik begrijp heel goed dat hij niet wil riskeren aan het eind van de week uitgeput te zijn. De ATP Finals en de Davis Cup zijn voor hem veel belangrijker."